Mercato - OM : Cette grosse révélation sur le départ de Florian Thauvin !

Publié le 6 mai 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que Florian Thauvin serait donc en partance pour le Mexique, le joueur de l’OM n’aurait visiblement pas reçu énormément d’offre pour poursuivre sa carrière ailleurs.

La bombe est en train de prendre forme pour l’avenir de Florian Thauvin. Après avoir visiblement réussi à prolonger Jordan Amavi, Pablo Longoria souhaitait conserver le champion du monde à l’OM. Mais cela ne devrait pas être le cas. En effet, depuis plusieurs jours, au Mexique, on annonce un intérêt des Tigres. Et ces dernières heures, ce dossier a pris une ampleur bien plus grande puisque le transfert de Thauvin au sein du club d’André-Pierre Gignac serait quasiment bouclé. Une tendance confirmée ce jeudi par La Provence , qui a annoncé à son tour le départ du joueur de l’OM vers les Tigres.

L’une des rares offres de Thauvin