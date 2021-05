Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé un dossier brûlant en interne !

Publié le 6 mai 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jordan Amavi s’apprête bel et bien à prolonger son contrat avec l’OM. Pablo Longoria a trouvé un accord avec son latéral gauche.

Alors que Valère Germain a déjà confirmé publiquement son départ de l’OM et que Florian Thauvin se rapproche sensiblement d’un transfert libre cet été pour rejoindre les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria va néanmoins réussir à prolonger l’un de ses joueurs à la dernière minute ! Dès le 7 mars dernier, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que Jordan Amavi allait signer un nouveau contrat de trois ans avec l’OM, et cette tendance se confirme plus que jamais.

Amavi va bien rester à l’OM