Mercato - OM : Florian Thauvin vers le Mexique ? La réponse !

Publié le 6 mai 2021 à 17h10 par T.M.

Alors que le transfert de Florian Thauvin vers les Tigres a pris encore un peu plus d’ampleur, on en prendrait visiblement bel et bien le chemin.

Finalement, Florian Thauvin pourrait surprendre tout le monde pour son avenir. Alors qu’on imaginait l’international français prolonger avec l’OM ou rejoindre une belle écurie européenne, c’est finalement au Mexique qu’il pourrait poser ses valises. En effet, Thauvin pourrait imiter André-Pierre Gignac et rejoindre les Tigres. « Florian a été enthousiasmé par la proposition des Tigres, tant par le projet sportif qu'économique et aujourd'hui, mercredi, les choses sont avancées à 90% », a d’ailleurs lâché une source au sein du club de Monterrey.

Un scénario pas confirmé !