Mercato - Real Madrid : C’est déjà écrit pour Zinedine Zidane…

Publié le 7 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que la fin de saison approche, les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Et pour l’entraîneur du Real Madrid, la tendance serait bel et bien à un départ en fin de saison.

Cette saison, Zinedine Zidane a joué sa tête à de nombreuses reprises. Et si l’entraîneur du Real Madrid a toujours réussi à s’en sortir, cette pression pourrait bien avoir raison de son avenir au sein de la Casa Blanca. Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zizou a dernièrement vu les rumeurs se multiplier à propos d’un départ en fin de saison. Et alors que la défaite en demi-finale de la Ligue des Champions ne fait que rajouter de l’huile sur le feu, Frédéric Hermel a confirmé que l’avenir de Zidane s’écrirait loin du Real Madrid.

« Je pense qu’il ne sera plus là la saison prochaine »