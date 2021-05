Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... David Alaba lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 6 mai 2021 à 14h30 par Dan Marciano

David Alaba est revenu sur son choix de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison et de relever un nouveau défi dans sa carrière. Courtisé par le PSG, l'international autrichien devrait s'engager avec le Real Madrid.

David Alaba va tourner une page importante de sa carrière. Présent au Bayern Munich depuis 2008, le joueur ne portera pas le maillot bavarois la saison prochaine puisqu’il a pris la décision de quitter la Bundesliga et de relever un nouveau défi en Europe. Le 16 février dernier, lors d’une conférence de presse, David Alaba officialisait sa décision et son départ du Bayern Munich : « J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur ». Une décision qui n’avait surpris personne tant les négociations entre Pini Zahavi et les dirigeants bavarois avaient été tendues. L’international autrichien va terminer la saison avec le Bayern Munich avant de s’envoler vers d’autres cieux durant cet été. Un choix sur lequel David Alaba est revenu ce jeudi.

« Pour grandir, il faut sortir de sa 'zone de confort' »

Lors d’un entretien accordé aux médias du club, David Alaba est revenu sur sa décision. « C'est toujours difficile quand un temps se termine, et ce n'est un secret pour personne que je me suis toujours senti très à l'aise ici. Bien sûr, je quitte le Bayern Munich avec la larme à l’œil, mais en même temps, j'attends mon avenir avec impatience. Ce n'était pas une décision contre le club. » Le joueur a par la suite tenté de justifier sa décision. « Pour grandir, il faut sortir de sa 'zone de confort' - et je mets délibérément ce mot entre guillemets car sinon il pourrait être mal interprété : Au Bayern Munich, les attentes sportives sont toujours extrêmes, de la part des responsables. Je veux dire que vous devrez peut-être aller dans l'inconnu pour mûrir à nouveau » a-t-il confié au magazine du Bayern Munich.

Courtisé par le PSG, Alaba a choisi le Real Madrid