Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga plus que jamais dans le viseur de Zidane ?

Publié le 7 mai 2021 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 12h08

En vue du prochain mercato estival, Florentino Pérez a prévu d'apporter du sang neuf dans son effectif. Ainsi, le Real Madrid n'aurait pas oublié Eduardo Camavinga, que le club convoite depuis de nombreux mois maintenant.

Florentino Pérez prévoit un total renouvellement de l’effectif du Real Madrid en vue de la saison prochaine. Les joueurs actuels arrivent en fin de cycle et le président des Merengue serait désireux de recruter quelques éléments afin de redynamiser son équipe. Si les renforts pour le secteur offensif sont régulièrement évoqués avec les pistes Kylian Mbappé et Erling Haaland, la Casa Blanca voudrait également remanier son milieu de terrain. Dans cette optique, le club madrilène n'aurait pas du tout oublié Eduardo Camavinga, également ciblé par le PSG.

Le Real Madrid suit toujours Camavinga de près