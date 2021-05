Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour Leonardo avec Camavinga ?

Publié le 6 mai 2021 à 20h10 par A.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG s'intéresserait à Eduardo Camavinga, un joueur également suivi par le FC Barcelone. Mais le club blaugrana à d'autres options à ce poste.

Parmi les priorités du PSG cet été, le recrutement d'un milieu de terrain sera de nouveau au cœur des préoccupations. Selon les informations du Parisien , Eduardo Camavinga fait ainsi partie des pistes étudiées par le club de la capitale. Il faut dire que la situation contractuelle du milieu de terrain français est attrayante puisque son bail au Stade Rennais s'achève en juin 2022. Mais cela attire l'intérêt d'autres clubs à l'image du Real Madrid ou plus récemment du FC Barcelone.

Le Barça étudie d'autres pistes