Mercato - PSG : Un vrai danger avec Neymar après Manchester City ?

Publié le 6 mai 2021 à 19h30 par A.C.

L’avenir de Neymar fait énormément parler en ce moment et encore plus après l’élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, face à Manchester City.

Le vent est-il en train de tourner pour Neymar ? Voilà plusieurs mois que nous vous expliquons sur le10sport.com que Leonardo travaille sur la prolongation du Brésilien. Tout est bouclé et le Paris Saint-Germain n’attend donc que le meilleur moment pour l’annoncer. Cet accord porte sur un contrat qui liera Neymar au PSG jusqu’en 2026, un salaire équivalent à ce qu’il touche actuellement, soit 30M€ net par an et une option pour une année supplémentaire. Ces dernières semaines, la situation semble apparemment avoir évolué. La presse catalane a en effet relancé l’interminable feuilleton d’un retour au FC Barcelone de Neymar, qui pourrait également être influencé par la position de Kylian Mbappé. Nous vous avons en effet annoncé sur le10sport.com que l’autre star du PSG n’a toujours pas donné de réponse pour une prolongation.

Neymar est-il en train de changer d’avis ?

La défaite face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, peut marquer une nouvelle étape dans le dossier Neymar. Dès le lendemain de ce match, Sport annonce que le clan Neymar s’éloignerait du Paris Saint-Germain près ce nouvel échec européen. Une tendance confirmée par L’Équipe , qui explique que le PSG n'est plus position de force pour Neymar, qui se trouve tout de même à un peu plus d’un an de la fin de son contrat. Du côté du FC Barcelone, le départ de Josep Maria Bartomeu et l’arrivée de Joan Laporta est forcément un très bon point en faveur des Catalans. Il ne faut en effet pas oublier que l’ancien président du Barça était l’un des principaux obstacles à un retour de Neymar, notamment à cause d’une affaire de justice opposant les deux hommes.

