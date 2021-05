Foot - PSG

PSG : Neymar sort du silence après Manchester City !

Publié le 6 mai 2021 à 18h15 par T.M.

Alors que le PSG a chuté face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Neymar s’est confié sur cet échec des Parisiens.

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, le PSG souhaitait bien évidemment retourner à ce stade de la compétition et d’enfin remporter la compétition. Ce ne sera finalement pas pour cette année. En effet, en demi-finale, les hommes de Mauricio Pochettino sont tombés face au Manchester City de Pep Guardiola, qui était plus fort sur la double confrontation. Pour le PSG, il faudra donc retenter sa chance la saison prochaine. Un échec qui attriste d’ailleurs énormément Neymar, qui souhaite toutefois en tirer les conséquences pour revenir encore plus fort…

« Je suis encore très triste de notre défaite »