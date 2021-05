Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino justifie son choix avec Kylian Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 20h25 par H.G. mis à jour le 4 mai 2021 à 20h26

Alors que Kylian Mbappé n’est pas présent dans le onze du PSG face à Manchester City ce mardi soir, Mauricio Pochettino a expliqué que cette décision a été murement réfléchie au regard de l’état de santé de l’international français.