Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un gros coup avec… Camavinga !

Publié le 5 mai 2021 à 19h45 par T.M.

Pour cet été, le PSG aurait différentes priorités parmi lesquelles étoffer l’entrejeu. Et pour cela, Leonardo regarderait du côté de Rennes avec Eduardo Camavinga.

Suite à l’échec du PSG en Ligue des Champions, les têtes commencent déjà à se tourner vers la saison prochaine et la confection du futur effectif de Mauricio Pochettino. A quoi ressemblera la future équipe parisienne ? Cet été, il devrait y avoir du mouvement et du sang neuf devrait être injecté afin de résoudre les différentes carences du groupe actuel. Pour le PSG, l’une des priorités sera notamment de recruter un arrière droit et remplacer Alessandro Florenzi. Mais cela ne serait pas la seule puisque Leonardo pourrait également se mettre en quête d’un nouveau milieu de terrain pour donner plus de densité à se secteur de jeu.

Camavinga, la solution du PSG ?