Mercato - PSG : Les feux sont au vert pour l’arrivée d’Eduardo Camavinga ?

Publié le 6 mai 2021 à 20h30 par T.M.

A un an de la fin de son contrat avec Rennes, Eduardo Camavinga pourrait bien faire ses valises et quitter la Bretagne. Pour aller où ? Alors que les prétendants sont à l’affût pour l’international français, le PSG pourrait avoir des raisons d’y croire.

Cet été, Leonardo aura différentes priorités pour le recrutement du PSG. Et outre le besoin de se renforcer au poste d’arrière droit, recruter un nouveau milieu de terrain serait également sur la liste du directeur sportif parisien. En effet, selon les dernières informations du Parisien , l’idée serait de recruter un milieu de terrain capable de récupérer, presser, relancer et construire les attaques, comme ce que Marco Verratti peut faire. Et pour répondre ce besoin, le PSG penserait à Georginio Wijnaldum, toutefois promis au FC Barcelone, mais surtout à Eduardo Camavinga. Ayant explosé sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain de 18 ans pourrait donc être la solution aux maux du PSG, d’autant plus que l’heure du départ pourrait avoir sonné. En effet, Camavinga n’a plus qu’un an de contrat et ne semble pas prêt à prolonger. Par conséquent, pour éviter un départ libre, Rennes pourrait donc se résoudre à le lâcher.

Une faible concurrence ?