Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prévoit un nettoyage XXL !

Publié le 7 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

Le Real Madrid voit les choses en grand en vue du prochain mercato. Néanmoins, la situation économique du club pour pénaliser Florentino Pérez dans ses plans. Mais le président des Merengue aurait déjà tout prévu.

En vue du prochain mercato estival, le Real Madrid voit les choses en grand. Florentino Pérez a prévu de totalement renouveler son effectif. Des joueurs comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland sont ainsi ciblés par la Casa Blanca . Mais ces opérations sont énormément coûteuses et au vu de la situation économique du club, en pleine crise à cause de l’impact de la Covid-19, on voit mal comment le Real Madrid pourrait être en mesure de s’attacher les services des joueurs qu’il souhaite. Néanmoins, le président des Merengue aurait un plan.

Un grand nettoyage pour récupérer des fonds supplémentaires