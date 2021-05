Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino lance un appel du pied à Mourinho !

Publié le 7 mai 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que José Mourinho sera l'entraîneur de l'AS Roma la saison prochaine, Alessandro Florenzi, prêté au PSG, semble se réjouir de ce choix.

En quête d'un latéral droit pour remplacer Thomas Meunier, le PSG a obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi qui n'entrait plus dans les plans de Paulo Fonseca à l'AS Roma. Toutefois, alors que Leonardo hésite à lever son option d'achat estimée à 8M€, l'arrivée de José Mourinho sur le banc de la Louve pourrait bien changer la donne. Selon la presse italienne, le Special One compterait sur l'international italien pour la saison prochaine et visiblement, l'intérêt semble réciproque.

Florenzi se réjouit de l'arrivée de Mourinho à la Roma