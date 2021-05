Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir trancher pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 7 mai 2021 à 9h45 par La rédaction

Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato. Le Real Madrid aurait fait du Français sa priorité. Et le PSG devrait trancher très prochainement pour l'avenir de sa star, afin d'éviter de le voir partir libre en juin 2022.

Depuis quelques temps maintenant, Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. De par son talent, son jeune âge et le potentiel qu’il affiche, l’international tricolore affole l’Europe. Mais le joueur est surtout la priorité du Real Madrid. Désireux de renouveler son attaque avec du sang neuf, Florentino Pérez aurait l’ambition de faire du Français la nouvelle star de son équipe. Et si le PSG semble pour le moment réticent à l’idée d’un départ dès cet été, le club pourrait bien trancher très prochainement concernant l’avenir de Kylian Mbappé.

Éviter de prendre le risque de voir Mbappé partir libre en juin 2022