Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante prise pour Sergio Ramos ?

Publié le 7 mai 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid vient de se faire éliminer de la Ligue des Champions par Chelsea, le dossier Sergio Ramos revient sur la table. Un feuilleton qui pourrait mal se finir pour le défenseur espagnol...

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos, 35 ans et tout juste éliminé de la Ligue des Champions ce mardi, continue à avoir des envies d’ailleurs. Son club, le Real Madrid, lui a récemment mis la pression. En effet, Florentino Pérez et le comité de direction de la Casa Blanca n’auraient à ce jour pas formulé d’offre de prolongation pour que Sergio Ramos puisse réfléchir ou non à l’idée de prolonger son aventure madrilène initiée en 2005. Le Real Madrid semble donc prêt à laisser partir une légende du club et entamer un nouveau cycle.

Le Real prêt à faire partir Ramos