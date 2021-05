Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération se monte autour de Kean !

Publié le 7 mai 2021 à 7h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton au Paris Saint-Germain, Moise Kean pourrait bien rebondir ailleurs à la fin de la saison.

Après deux saisons compliquées à l’Hellas Verona et à Everton, Moise Kean s’est totalement relancé au Paris Saint-Germain. Ses performances ont d’ailleurs rapidement séduit Leonardo qui, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, souhaite le garder au PSG. Mais la tâche ne s’annonce pas simple, puisque Everton réclamerait pas moins de 50M€ pour laisser filer Kean, tandis que la Juventus semble tout mettre en place pour récupérer son ancien joueur.

Après Rabiot, la Juve propose Szczęsny à Everton