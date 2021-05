Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fixe une condition acceptable pour sa prolongation !

Publié le 7 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

Dans les colonnes du Parisien, on apprend que Kylian Mbappe aurait fixé une condition précise au PSG pour prolonger. Analyse.

Interrogé sur les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappe après l’élimination en demi-finale de Ligue des champions, Leonardo est resté en retrait, se montrant particulièrement prudent : « L’avenir de Neymar et Mbappé ? Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. On a mieux joué sur deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts bizarres. Il y a beaucoup de choses positives. On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur ».

Paris doit investir en priorité au milieu…