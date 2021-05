Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le curieux message du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Publié le 6 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

Certaines révélations sorties en Espagne dans le dossier Mbappe tendent à brouiller le message du Real Madrid. De bon augure pour le PSG. Explication.

Au cours de l’émission El Chiringuito , le journaliste Josep Pedrerol a affirmé que le Real Madrid ne compterait pas mettre plus de 100 millions d’euros pour le transfert de Kylian Mbappe, qui n’a plus qu’un an de contrat au Paris Saint-Germain, et ce du fait de sa fragilité financière avec la crise sanitaire.

Si Madrid refuse de mettre plus de 100 millions…

Si cette information s’avère exacte, alors non seulement le deal n’a aucune chance de se faire, sachant que le PSG ne lâchera jamais Mbappe à ce prix, mais l’attitude du club merengue pourrait pousser l’attaquant français vers la prolongation. En effet, si vraiment le Real refuse de mettre plus de 100 millions pour Mbappe, alors il émet le message clair qu’il ne veut pas vraiment boucler l’opération, que le joueur est loin d’être la priorité absolue et que sa venue n’est pas aussi ardemment désirée. De quoi refroidir l’attaquant parisien…