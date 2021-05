Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente se précise pour le projet McCourt…

Publié le 7 mai 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM traverse une période délicate sur le plan financier et se trouve en quête de liquidités depuis un bon moment, le départ de Boubacar Kamara semble se précise de jour en jour. Ce qui permettrait de renflouer les caisses du club phocéen…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM devra impérativement vendre cet été afin de soigner au mieux ses finances, d’autant que Frank McCourt avait déjà fixé un objectif de ventes durant le mercato estival 2020 qui n’avait pas été respecté. Pour se faire, plusieurs éléments tels qu’Arkadiusz Milik ou encore Duje Caleta-Car sont annoncés avec insistance sur le départ, eux qui disposent d’une valeur marchande conséquente. Mais c’est surtout un autre élément indispensable de l’OM qui semble d’ores et déjà promis à un gros transfert en vue du prochain mercato…

Kamara plus que jamais sur le départ ?

Boubacar Kamara, qui a été reconverti avec un franc succès du poste de défenseur central à celui de milieu récupérateur ces derniers mois, aurait une cote très intéressante sur le marché des transferts. D’ailleurs, l’international espoirs français a récemment jeté un froid sur son avenir à l’OM en conférence de presse : « C'est plus le projet sportif qui peut me convaincre de rester. J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », avait indiqué Kamara. Pourtant, de son côté, Jorge Sampaoli a affiché son envie de pouvoir conserver son petit protégé la saison prochaine, tout en reconnaissant qu’il pourrait difficilement lutter contre son départ : « Kamara est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il y a différentes positions dans le football. Celui du coach qui veut les meilleurs joueurs, le club qui doit gérer les contrats et celui du joueur qui veut connaître sa situation. J'espère le conserver mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça ». D’ailleurs, un ami proche de Kamara et ancien coéquipier de longue date à l’OM affiche également ses doutes à ce sujet.

Lopez promet des offres pour Kamara