Mercato - ASSE : Une pépite de Puel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 13h10 par La rédaction

Lucas Gourna-Douath (17 ans) s'est montré comme l'une des révélations de la saison à l'ASSE. Plusieurs clubs européens se sont penchés sur son dossier. Néanmoins, la pépite stéphanoise ne serait pas contre rester chez les Verts pour le moment.

Régulièrement utilisé par Claude Puel cette saison (27 matchs toutes compétitions confondues), Lucas Gourna-Douath (17 ans) s'est montré comme l'une des grandes révélations du côté de l'ASSE. Le jeune joueur ne laisserait d'ailleurs pas l’Europe indifférente. Surnommé le « nouveau Pogba », le milieu de terrain stéphanois verrait plusieurs grands clubs taper à sa porte. Le PSG, l’AC Milan ou encore le RB Leipzig se seraient montré intéressés par la pépite des Verts selon les informations de Goal . Néanmoins, Lucas Gourna-Douath ne serait pas contre une nouvelle saison du côté de Saint-Etienne.

« Je me sens très bien et je suis content d’évoluer sous le maillot de mon club formateur »