Mercato - PSG : Une grosse opportunité se présente pour le transfert de Fabian Ruiz !

Publié le 7 mai 2021 à 12h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Fabian Ruiz pourrait quitter Naples cet été si le club échoue à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo devrait tenter d'attirer un renfort d'envergure dans l'entrejeu cet été. Selon les informations du Parisien , le PSG suivrait ainsi avec attention la situation d'Eduardo Camavinga dont le contrat au Stade Rennais s'achève en juin 2022. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations du Corriere dello Sport , le PSG s'intéresserait également à Fabian Ruiz, dont le contrat à Naples court jusqu'en juin 2023. Un dossier compliqué mais qui pourrait toutefois se débloquer.

Sans Ligue des Champions, Naples aura du mal à retenir Fabian Ruiz

En effet, pour le moment Naples réclame toujours 60M€ pour lâcher son international espagnol. Toutefois, toujours d'après le Corriere dello Sport, si le club présidé par Aurelio De Laurentiis ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, il sera difficile de retenir Fabian Ruiz. Et d'ailleurs, en Serie A la course à la C1 s'annonce haletante puisque Naples est pour le moment cinquième avec 67 points mais à seulement deux points du trio composé de l'Atalanta, de la Juventus et de l'AC Milan qui ont tous 69 unités à quatre journées de la fin du Championnat. Mais le Napoli finit très fort et semble avoir un calendrier favorable.