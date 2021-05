Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane… Le coup de tonnerre se précise !

Publié le 7 mai 2021 à 13h00 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’incertitude a gagné l’avenir de Sergio Ramos et celui de Raphaël Varane. Et pour le Real Madrid, le pire serait bien à craindre. Explications.

Rien n’est encore officiel, mais pour la saison prochaine, le Real Madrid pourrait déjà compter sur un renfort : David Alaba. Alors que l’Autrichien viendra renforcer l’arrière garde de la Casa Blanca, d’autres changements devraient être apportés dans ce secteur de jeu, surtout dans le sens des départs. Et cela fait plusieurs semaines que les regards se tournent vers Sergio Ramos et Raphaël Varane. Alors que les deux composent la charnière centrale de Zinedine Zidane, ils pourraient ne plus être là puisque Ramos, en fin de contrat, a du mal à trouver un accord pour prolonger, et Varane pourrait être mis sur le marché étant donné qu’il ne serait pas disposé à étendre son bail, qui court actuellement jusqu’en 2022.

Vers un départ de Ramos et/ou Varane ?