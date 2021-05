Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato - Inter Milan : Christian Eriksen se prononce sur son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 10h12 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 10h22

Très peu utilisé en début de saison, Christian Eriksen semblait sur le départ lors des précédents mercato. Mais depuis qu'il a retrouvé du temps de jeu, le Danois se sent mieux et souhaiterait poursuivre l'aventure avec l'Inter.