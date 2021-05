Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Chelsea... Thiago Silva fracasse encore Leonardo !

Publié le 7 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Après la qualification de Chelsea en finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva n'a pas manqué de glisser un mot sur le PSG qui l'a laissé filer libre puis s'est séparé de Thomas Tuchel.

L'été dernier, le PSG a décidé de laisser filer Thiago Silva en ne prolongeant pas son contrat malgré un Final 8 très abouti. Le Brésilien a rejoint Chelsea où il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Quelques mois plus tard, O Monstro a même retrouvé Thomas Tuchel. Licencié du PSG fin décembre, le technicien allemand s'est engagé avec les Blues quelques jours plus tard. Et c'est un succès puisque Chelsea vient de décrocher sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Real Madrid. L'occasion pour Thiago Silva de glisser un nouveau tacle à Leonardo et au PSG.

«C'est difficile à expliquer mais c'est leur choix»