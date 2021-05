Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Ça se précise pour l'avenir de Thiago Silva !

Publié le 6 mai 2021 à 9h50 par La rédaction

Satisfait du rendement de Thiago Silva, Chelsea se serait mis au travail concernant la prolongation de contrat du Brésilien. Le club londonien espérerait même trouver un accord très prochainement.