Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a réussi son premier coup !

Publié le 7 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Engagé jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi va finalement prolonger son contrat avec le club phocéen. Et c’est Jorge Sampaoli qui aurait fait le forcing pour mener à bien ce dossier…

Au même titre que Florian Thauvin et Valère Germain, Jordan Amavi arrive en fin de contrat avec l’OM. Le latéral gauche tricolore de 27 ans, qui avait été recruté à l’aube du projet McCourt à l’été 2017, ne va pas partir pour autant. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en mars dernier, Amavi va prolonger son contrat avec l’OM, et la tendance a été confirmée jeudi par d’autres sources. Et un homme en particulier serait à l’origine de cette décision…

Sampaoli aux manettes pour Amavi

RMC a en effet indiqué qu’en interne, c’est Jorge Sampaoli qui aurait fait le forcing auprès de la direction de l’OM afin de conserver Jordan Amavi cet été. Même s’il n’a pas encore pu le voir évoluer sous ses ordres en raison des pépins physiques de l’ancien Niçois, Sampaoli souhaitait absolument continuer l’aventure avec Amavi. Et le technicien argentin a donc obtenu gain de cause…