Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amavi en rajoute une couche après sa prolongation !

Publié le 8 mai 2021 à 1h15 par A.D.

Comme annoncé par le10sport.com, Jordan Amavi a prolongé avec l'OM. Désormais engagé jusqu'au 30 juin 2025, le latéral gauche de 27 ans s'est totalement enflammé pour son renouvellement.

Comme le10sport.com vous l'avait annoncé le 7 mars, Jordan Amavi a bien paraphé un nouveau bail avec le club phocéen. Après avoir rempilé pour quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, Jordan Amavi n'a pas su cacher son immense joie. « Je suis très heureux de prolonger à l'OM, c'est une preuve de confiance car j'ai été arrêté très longtemps. Pendant cette période, j'ai beaucoup discuté avec le coach et le président. Tout rentre dans l'ordre désormais. Je me sens très bien ici, on a un bon effectif, il y a l'arrivée de coach. C'est l'OM, ce n'est pas n'importe quel club. Je ne vois pas pourquoi je serai parti malgré les intérêts de certains clubs » , s'est-il réjoui en conférence de presse.

«Je suis très heureux de prolonger a l’Olympique de Marseille»

Sur son compte Twitter , Jordan Amavi en a rajouté une couche, faisant part de son bonheur de poursuivre son aventure à l'OM encore plusieurs saisons. « Je suis très heureux de prolonger à l’Olympique de Marseille ! 4 ans de plus dans ce grand club !! Merci au président et au coach de me faire confiance. Merci à vous supporters pour la force que vous me donnez !! Allez l'OM !! » , a-t-il posté sur les réseaux sociaux.