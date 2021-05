Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jordan Amavi justifie un choix très fort pour son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 13h15 par A.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jordan Amavi a justifié sa décision de prolonger son contrat à l'OM alors qu'il aurait pu partir libre.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 7 mars dernier, Jordan Amavi a bel et bien prolongé son contrat à l'OM. Le club phocéen a officialisé le prolongation de son latéral gauche désormais lié à l'OM jusqu'en 2025. Blessé depuis plusieurs semaines, l'ancien Niçois a toutefois la confiance de Jorge Sampaoli qui compte sur Jordan Amavi dont les qualités offensive semble correspondre au système mis en place par son entraîneur. Présent en conférence de presse, le latéral gauche a justifié son choix.

«Je me sens très bien ici»