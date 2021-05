Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n'a pas dit son dernier mot pour Thauvin !

Publié le 7 mai 2021 à 12h10 par A.M.

Bien qu'il semble proche de rejoindre les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a toujours une grosse offre de l'OM entre les mains. Une proposition qui serait encore d'actualité.

L'avenir de Florian Thauvin prend une tournure inattendue. En fin de contrat en juin prochain, l'international français devrait bel et bien quitter l'OM... et l'Europe ! L'ancien Bastiais devrait effectivement rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey où l'attend un contrat de 5 ans avec à la clé un salaire annuel de 5M€ et une grosse prime à la signature. Par conséquent, Florian Thauvin va rejoindre le Mexique pour une toute nouvelle aventure, mais l'OM n'aurait pas totalement renoncé.

Thauvin a toujours une offre de l'OM