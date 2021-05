Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande déclaration de Mandanda sur son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 21h15 par D.M. mis à jour le 7 mai 2021 à 21h20

Agé de 36 ans, Steve Mandanda s'est prononcé sur son avenir à l'OM et a annoncé qu'il souhaitait rester au sein du club marseillais la saison prochaine.

Nommé président de l’OM, Pablo Longoria chercherait à recruter un gardien de but lors du prochain mercato estival afin d’épauler voire remplacer Steve Mandanda. Agé de 36 ans et arrivé à Marseille en 2007, l’international français pourrait prendre la décision de raccrocher les crampons et de se retirer des terrains à la fin de la saison selon son entourage . Mais sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Mandanda a annoncé ce vendredi qu’il souhaitait poursuivre sa carrière et porter le maillot marseillais la saison prochaine.

« Ma volonté première est de rester à Marseille »