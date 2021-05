Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de Thauvin avant son départ !

Publié le 7 mai 2021 à 21h10 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin rejoindra les Tigres de Monterrey dès la fin de la saison. Avant de s'envoler vers le Mexique, l'attaquant français a tenu à faire passer un message fort aux supporters.

Florian Thauvin va quitter l'OM à l'issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin, l'ailier droit de 28 ans s'est engagé officiellement avec les Tigres de Monterrey ce vendredi. Une nouvelle qui le comble de joie. « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. (...) Toujours avec mon coeur et mon affection pour le club et les supporters. (...) Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss » , s'est-il réjoui sur son compte Twitter . Avant de rejoindre le Mexique, du côté des Tigres de Monterrey, Florian Thauvin doit finir la saison avec l'OM et il en est bien conscient.

«Ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir»

Comme l'a expliqué clairement Florian Thauvin, il compte donner le maximum avec l'OM avant de migrer vers son nouveau club, les Tigres de Monterrey, cet été. « Les amis, ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir... il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute. ALLEZ L’OM » , a posté le champion du monde français sur son compte Twitter .