Mercato - OM : Les raisons du départ de Thauvin dévoilées !

Publié le 7 mai 2021 à 20h10 par A.D. mis à jour le 7 mai 2021 à 20h11

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Florian Thauvin a décidé de tourner le dos à l'OM pour s'exiler chez les Tigres de Monterrey. Le champion du monde français aurait décidé de migrer vers le Mexique car il n'aurait pas eu le marché de ses rêves.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin va s'envoler vers le Mexique à l'issue de la saison. En effet, les Tigres de Monterrey ont officialisé ce vendredi après-midi la signature du champion du monde français. Sur son compte Twitter , Florian Thauvin a fait part de son immense bonheur de rejoindre le club d'André-Pierre Gignac. « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. (...) Toujours avec mon coeur et mon affection pour le club et les supporters. (...) Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss » , s'est réjoui l'attaquant de 28 ans.

«Florian Thauvin n'a pas eu le marché dont il rêvait»