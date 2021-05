Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli confirme avoir reçu des offres !

Publié le 8 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Initialement engagé jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi a finalement prolongé son contrat vendredi. Pourtant, le latéral gauche français a avoué avoir été approché par d’autres clubs…

Si l’OM a d’ores et déjà perdu Valère Germain ainsi que Florian Thauvin qui a officialisé sa signature chez les Tigres cet été alors qu’il arrive en fin de contrat, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont en revanche réussi à prolonger in-extremis le contrat de Jordan Amavi. Le latéral gauche de 27 ans s’est réengagé jusqu’en 2025 avec l’OM, et en conférence de presse, il a pourtant avoué qu’il disposait d’autres offres pour cet été.

« Malgré les intérêts de certains clubs… »