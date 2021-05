Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau départ à 0€ est acté en interne !

Publié le 7 mai 2021 à 9h10 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier afin d'assurer le rôle de doublure de Jordan Amavi, Yuto Nagatomo ne sera pas conservé cet été et quitter donc l'OM un an seulement après son arrivée.

L'été dernier, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille était de dénicher un latéral gauche afin d'offrir une concurrence à Jordan Amavi, trop esseulé à ce poste. Face à son manque de moyens financiers, le club phocéen a sauté sur l'occasion qui se présentait avec Yuto Nagatomo. L'international japonais présentait l'intérêt d'être libre et attirer un joueur de son expérience pour 0€, surtout en vue du retour de l'OM en Ligue des Champions, semblait être un joli coup sur le papier. Toutefois, tout ne s'est pas passé comme prévu et Yuto Nagatomo devrait déjà quitter le club.

Nagatomo ne sera pas conservé