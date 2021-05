Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Croyez-vous à une arrivée de Lionel Messi au PSG ?

Publié le 7 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Selon les derniers échos, l’arrivée de Lionel Messi pourrait bel et bien être une réalité cet été. Faut-il alors y croire pour la star du FC Barcelone ?

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas donné sa décision concernant son avenir. Attendant surtout la fin de la saison, l’Argentin aura ensuite tout le temps de réfléchir. Prolonger ou partir ? Tel est donc le dilemme qui se présente devant la Pulga. En Catalogne, Joan Laporta veut et va tout faire pour conserver Messi et ainsi empêcher son départ. Mais la question est de savoir s’il aura les capacités de présenter le meilleur projet pour retenir le sextuple Ballon d’Or. Sans quoi, Lionel Messi sera libre de s’en aller, notamment pour rejoindre le PSG.

Le PSG prépare l’arrivée de Messi…