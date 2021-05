Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane relance totalement le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 7 mai 2021

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez susciterait également l'intérêt du Real Madrid. Les deux parties auraient commencé à négocier.

Performant sous le maillot de l’Inter, Lautaro Martinez continue d’être désiré au FC Barcelone. Annoncé avec insistance du côté du club catalan lors du dernier mercato estival, l’attaquant argentin serait toujours surveillé par Joan Laporta, qui cherche à recruter un buteur. Mais le FC Barcelone ne serait pas le seul club espagnol à avoir coché le nom de Lautaro Martinez. Lors d’un entretien à ESPN Argentina , le joueur a reconnu que le Real Madrid s’était aussi intéressé à lui par le passé: « Solari était au Real Madrid Castilla et il est venu me chercher. Je venais d'arriver au Racing et je ne me sentais pas prête à partir loin. La deuxième fois, alors que je ne jouais pas beaucoup au Racing, ils sont venus me chercher et m'ont proposé un contrat, mais je ne me sentais pas prêt ». Et visiblement, le Real Madrid n'aurait pas fermé le dossier Lautaro Martinez.

Le Real Madrid discuterait avec Lautaro Martinez