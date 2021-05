Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations de Lautaro Martinez sur les avances du Real Madrid !

Publié le 7 mai 2021 à 7h00 par Th.B.

Avant-centre de l’Inter où il est sur le point de prolonger son contrat, Lautaro Martinez aurait pu signer au FC Barcelone et au Real Madrid. Mais la Casa Blanca a été recalée à deux reprises.

Le Real Madrid est un club qui fait rêver tout joueur de football, à l’instar du FC Barcelone ou de bien d’autres grands noms du football européen. Néanmoins, certains décident de refuser le Real Madrid ET le FC Barcelone. C’est en effet le cas de Lautaro Martinez qui a récemment pris la décision de poursuivre à l’Inter malgré la détermination du Barça de le recruter à l’occasion du dernier mercato estival. Faute de moyens financiers nécessaires, le FC Barcelone n’a pas pu boucler cette opération. Avant le club culé, le Real Madrid a lui aussi essuyé deux échecs.

Lautaro Martinez avoue avoir recalé le Real Madrid à deux reprises