Mercato - Barcelone : Le dénouement du feuilleton Lautaro Martinez est connu !

Publié le 5 mai 2021 à 23h30 par A.C.

Le FC Barcelone n’aurait toujours lâche Lautaro Martinez, qui a été tout récemment champion d’Italie avec l’Inter.

Voilà plus d’un an maintenant que la presse catalane parle de l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez. Il faut dire que l’Argentin confirme au plus haut niveau depuis son arrivée à l’Inter... où il semble parti pour rester. Les sirènes barcelonaises semblent en effet plus lointaines que jamais pour Lautaro Martinez qui, auréolé d’un titre de champion d’Italie, devrait vraisemblablement prolonger son contrat avec l’Inter, qui court actuellement jusqu’en 2023.

Lautaro Martinez se dirige doucement mais surement vers une prolongation