Mercato - PSG : Mourinho pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 7 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Nouvel entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho prépare déjà son mercato. Et selon la presse italienne, le Special One compte conserver Alessandro Florenzi et recruter Mauro Icardi.

Cet été, le Paris Saint-Germain cherchera à vendre afin d'équilibrer ses comptes. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le marché et Leonardo sera chargé de leur trouver une porte de sortie. Parmi eux, Mauro Icardi a déçu cette saison alors que le PSG n'avait pas hésité à débourser 50M€ l'été dernier pour lever son option d'achat. Par conséquent, un départ de l'attaquant argentin est envisagé, et José Mourinho pourrait débloquer ce dossier.

Mourinho veut piocher au PSG