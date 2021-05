Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait plomber la succession de Mbappé !

Publié le 7 mai 2021 à 18h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été, Leonardo songerait à recruter Mohamed Salah pour combler son potentiel départ. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Chelsea sur ce dossier. En effet, Thomas Tuchel aurait placé le nom de l'attaquant de Liverpool dans sa short-list.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et quitter le PSG dès la prochaine fenêtre de transferts. En discussions avec le clan Mbappé depuis de longues semaines, Leonardo éprouve de grosses difficultés à convaincre le numéro 7 du PSG de prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé ne veut pas parapher un bail de longue durée avec le PSG. Pour rester maître de son destin, le champion du monde français ne souhaite renouveler que d'une saison, à moins qu'une clause libératoire pour faciliter son départ ne soit incluse dans l'accord. Alors que le cas de Kylian Mbappé est encore loin d'être réglé, Leonardo se préparerait à toutes éventualités, et notamment à une vente de son numéro 7 dès cet été. Et dans un tel scénario, le directeur sportif du PSG envisagerait de se jeter sur Mohamed Salah pour remplacer sa star française. Toutefois, Leonardo et le PSG ne seraient pas seuls sur ce dossier.

Mohamed Salah dans la short-list de Thomas Tuchel ?

Selon les informations de Christian Falk, divulguées ce vendredi après-midi sur son compte Twitter , Thomas Tuchel serait prêt à jouer un sale coup au PSG concernant Mohamed Salah. Comme l'a indiqué le journaliste de Bild , le coach de Chelsea serait un grand fan de l'attaquant de Liverpool et l'aurait placé sur sa short-list. On pourrait donc assister à un énorme bras de fer entre le PSG de Leonardo et les Blues de Thomas Tuchel pour Mohamed Salah. A suivre...