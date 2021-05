Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ se confirme à Paris !

Publié le 7 mai 2021 à 15h45 par A.M.

Prêté avec option d'achat l'été dernier, Alessandro Florenzi est toujours dans le flou pour son avenir. Mais une tendance claire se dégage, à savoir celle d'un départ.

L'été dernier, Alessandro Florenzi a été prêté au PSG par l'AS Roma. Après des débuts prometteurs, l'international italien est toutefois rapidement rentrer dans les rangs. Ses prestations en Ligue des Champions ont déçu. A tel point qu'il semble dans le flou pour son avenir. « Pour l'avenir, nous verrons ce qui se passe (...) Toute mon énergie est consacrée au PSG. J'essaie de rendre la confiance du président Al-Khelaifi et du directeur sportif Leonardo, de Tuchel avec qui j'ai commencé la saison, et maintenant de Pochettino qui continue à croire en moi. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le reste, on verra », confiait-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport .

Florenzi vers le départ...

Il faut dire que selon les informations de RMC Sport, la tendance forte est à un départ. Le PSG n'a toujours pas définitivement tranché, mais il y a désormais de grandes chances que l'option d'achat, estimée à 8M€, ne soit pas levée et qu'Alessandro Florenzi retourne à l'AS Roma en fin de saison. Il faut dire que l'international italien a déçu, surtout en Ligue des Champions.