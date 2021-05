Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Eden Hazard entre dans sa phase finale

Publié le 7 mai 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 7 mai 2021 à 17h36

Pas ménagé par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard devrait être poussé vers la sortie par les dirigeants merengue. Et son fou rire avec les joueurs de Chelsea dans la foulée de l’élimination du Real Madrid n’arrangerait clairement pas ses affaires.

C’était le transfert réclamé par Zinedine Zidane depuis un moment. Avant même son départ surprise à l’été 2018 après une troisième Ligue des champions d’affilée remportée par le club merengue, l’entraîneur du Real Madrid semblait souhaitait voir Eden Hazard débarquer à la Casa Blanca. Finalement, quelques mois après son retour dans l’institution merengue en mars 2019, Zinedine Zidane a vu son souhait se réaliser contre un chèque supérieur à 120M€ alors qu’il ne restait qu’une seule année de contrat sur le bail d’Hazard à Chelsea. Après près de deux ans passés au sein de la capitale espagnole, force est de constater qu’au vu de l’investissement effectué par les dirigeants du Real Madrid, on pourrait regarder l’un des plus gros flops contemporains du club merengue. Et alors que Florentino Pérez et Zinedine Zidane auraient longtemps conservé la foi concernant le retour au plus haut niveau d’Eden Hazard, qui n’est pas épargné par les blessures, devrait prendre la porte à l’intersaison.

Hazard sur le marché

C’est en effet ce que Josep Pedrerol a révélé sur le plateau d’ El Chiringuito dans la nuit de mercredi à jeudi. Le présentateur de l’émission de MEGA n’y est pas allé par quatre chemins et a clairement fait savoir que le comité de direction du Real Madrid aurait pris la décision de tourner la page Hazard alors que son chapitre à Madrid ne semble jamais avoir réellement commencé, lui qui a pourtant fait les beaux jours de Chelsea. En cas d’offre satisfaisante, le Real Madrid le laisserait partir afin de pouvoir notamment financer le transfert de Kylian Mbappé. Ce vendredi, Marca a confirmé la tendance via José Félix Diaz. À en croire le journaliste du média ibérique, l’état-major merengue en aurait ras-le-bol du cas Hazard et son nom figurerait sur la liste des transferts du Real Madrid comme ceux de nombreux joueurs dans le cadre du prochain mercato. Il lui resterait seulement quatre matchs pour prouver qu’il a encore ce qu’il faut pour le haut niveau et surtout pour aider le Real Madrid à conserver son titre de champion de Liga. Quoi qu’il advienne, même s’il signait d’excellentes performances, le sort en serait déjà jeté pour le Belge et un départ serait inéluctable cet été. Et la polémique Chelsea n’arrangerait pas son cas.

La polémique de trop avec Chelsea ?