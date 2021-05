Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L’énorme mea culpa d’Eden Hazard !

Publié le 6 mai 2021 à 21h00 par T.M.

Suite à l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, Eden Hazard a vu les critiques s’abattre sur lui à cause de son comportement. Face à l’ampleur de l’affaire, le Belge a présenté ses excuses.

Comme si cela n’était déjà pas simple pour le Real Madrid de se remettre d’une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, le comportement d’Eden Hazard suscite la polémique suite à cette rencontre face à Chelsea. En effet, quelques secondes après le coup de sifflet final, le Belge a été filmé en train de rigoler avec certains joueurs des Blues. Forcément, avoir ce comportement juste après une défaite a du mal à être digéré par certains. Ainsi, suite à ces images, les critiques se sont multipliées à l’encontre d’Eden Hazard, qui a tenu à s’excuser pour cela.

« Je suis désolé »