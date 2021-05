Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie fracassante sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 2 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Depuis de nombreuses semaines, le Real Madrid fonce sur Erling Haaland, qui pourrait bien avoir envie de quitter Dortmund. Mais le club allemand ne compte pas le lâcher pour le moment.

C’est un feuilleton qui pourrait bien durer. Convoité par l’Europe entière, le dossier Erling Haaland fera du bruit lors du prochain mercato estival, et peut-être même lors des années suivantes. Le Real Madrid souhaite l’attirer pour renouveler son effectif et l’associer à un autre crack, Kylian Mbappe. Mais du côté du Borussia Dortmund, on ne souhaite pas voir Erling Haaland partir trop tôt.

Pas de bon de sortie pour Haaland