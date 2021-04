Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Benzema, Deschamps... Daniel Riolo fustige la presse espagnole !

Publié le 29 avril 2021 à 23h30 par B.C.

Alors que la presse espagnole s’est clairement prononcée en faveur d’un retour de Karim Benzema en équipe de France, Daniel Riolo est monté au créneau sur RMC.

Impressionnant sous le maillot du Real Madrid depuis le début de la saison, Karim Benzema devrait, sauf énorme retournement de situation, assister à l’Euro devant son téléviseur. L’attaquant de 33 ans n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015, ce que ne comprend pas la presse espagnole qui se montre dithyrambique envers le protégé de Zinedine Zidane. « Que ce joueur ne participe pas à l’Euro, c’est un crime », pouvait-on notamment lire dans Marca ce mercredi, au lendemain de la nouvelle prestation XXL de Karim Benzema face à Chelsea (1-1). Une prise de position qui a du mal à passer pour Daniel Riolo, pourtant favorable à l’idée de voir l’ancien attaquant de l’OL se rapprocher de Didier Deschamps.

« Ça va très loin »