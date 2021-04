Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : La presse espagnole fustige Deschamps pour Benzema !

Publié le 29 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Karim Benzema marche sur l'eau ces derniers mois, la presse espagnole ne comprend pas pourquoi Didier Deschamps continue de se priver de l'attaquant du Real Madrid.

Impressionnant depuis le début de saison, Karim Benzema porte le Real Madrid comme il l'a une nouvelle fois démontré mardi soir contre Chelsea (1-1). « En ce moment, Karim est sur un nuage, il nous fait du bien, à chaque fois il fait mieux. On est content de l’avoir », a même lancé Zinedine Zidane au sujet de son attaquant. Des prestations qui ne cessent de relancer les débats concernant l'absence de Karim Benzema en équipe de France. La presse espagnol parle même de « crime ».

Pour Marca, l'absence de Benzema à l'Euro est «c’est un crime»