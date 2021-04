Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane s’enflamme totalement pour Benzema !

Publié le 29 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Encore buteur mardi soir face à Chelsea, Karim Benzema a reçu les louanges de Zinedine Zidane, dithyrambique à son sujet.

Personne n'arrête Karim Benzema. L'attaquant français est le leader offensif du Real Madrid et réalise une saison exceptionnelle à la pointe de l'attaque merengue. Contre Chelsea mardi soir, l'ancien Lyonnais a encore régalé en inscrivant un magnifique but qui permet de maintenir l'espoir d'une qualification pour les Madrilènes (1-1). D'ailleurs, à l'issue de la rencontre, Zinedine Zidane n'a pas manqué d'encenser son buteur.

«En ce moment, Karim est sur un nuage»