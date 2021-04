Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le message fort de Zidane après le retour d’Hazard !

Publié le 25 avril 2021 à 15h00 par La rédaction

Absent depuis plus d’un mois, Eden Hazard a effectué son retour lors du match nul face au Betis Seville ce samedi (0-0). Une entrée satisfaisante pour Zinédine Zidane qui espère pouvoir profiter du Belge jusqu’à la fin de saison.

Ce samedi, le Real Madrid a pris un gros retard sur ses concurrents pour le titre de champion d'Espagne en concédant le nul contre le Real Betis (0-0). Mais les supporters des Merengue ont surtout pu voir Eden Hazard faire son retour sur les terrains après plusieurs semaines d'absence, à quelques jours du choc des demi-finales de la Ligue des Champions face à Chelsea. Si l’ancien des Blues n’a pas permis au Real Madrid d’arracher la victoire sur les quelques minutes que Zinédine Zidane lui a accordé, son entrée en jeu a néanmoins révélé des choses intéressantes. Eden Hazard a été satisfaisant pour le technicien français, qui espère pouvoir compter sur son joueur jusqu’à la fin de la saison.

« Le plus important pour nous avec Eden est que rien ne le dérange »