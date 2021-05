Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 7 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'a jamais su convaincre son monde. Les dirigeants madrilènes auraient ainsi placé le Belge sur le marché des transferts et seraient prêts à le brader pour s'en débarrasser au plus vite.

Le torchon brûle entre Eden Hazard et le Real Madrid. Depuis son arrivée, le Belge n’a fait que décevoir la direction et les fans des Merengue . Le joueur de 30 ans est régulièrement sujet aux blessures et quand il est en état de jouer, c’est son comportement qui vient poser problème. L’ancien de Chelsea s’est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques après l’élimination de la Casa Blanca en Ligue des Champions face aux Blues . En effet, les caméras ont dévoilé des images montrant Eden Hazard en train de rire avec son ancien coéquipier Kurt Zouma ainsi qu'avec Edouard Mendy après le coup de sifflet final. La goutte de trop visiblement pour les dirigeants madrilènes.

Hazard sur le marché et bradé